Lampičeva in Urevčeva v ekipnem sprintu do tretjega mesta

Anamarija Lampič in Eva Urevc sta v finale ekipnega sprinta za svetovni pokal v smučarskem teku v Dresdnu zasedli tretje mesto. Zmagali sta Švicarki Nadine Fähndrich in Laurien van der Graaff, tri desetinki sta zaostali Rusinji Julija Stupak in Natalija Neprjajeva, Slovenki sta bili tretji z 1,1 sekunde zaostanka.