V stanovanjski hiši na območju Markovcev sta se v petek zgodaj zjutraj najprej sprla, nato pa stepla 31 in 37 let stara moška. »Mlajši je odšel po nož, s katerim je starejšega, ki mu je sledil, na hodniku hiše iz maščevanja in sovraštva zabodel v predel prsnega koša,« je sporočil Miran Šadl iz PU Maribor. Ranjeni je padel vznak in obležal na tleh. Reševalci so hudo poškodovanega odpeljali v ptujsko bolnišnico, kjer so ga operirali. Tam ostaja na zdravljenju.

Ptujski policisti so na kraju dogodka osumljencu odvzeli prostost in ga pridržali, včeraj pa je preiskovalna sodnica zaradi suma poskusa uboja zanj odredila pripor. Grozi mu od pet do petnajst let zapora.

Osumljeni 31-letnik je stari znanec policije, v preteklosti so ga obravnavali zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogo, ter dveh prekrškov kršenja javnega reda in miru.