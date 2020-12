Tiskovni predstavnik afganistanskega notranjega ministrstva Tarik Arian je dejal, da so za napad krivi teroristi. Med žrtvami so po njegovih besedah tudi ženske in otroci.

Po navedbah afganistanskih varnostnih virov, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, je avtomobil bomba eksplodiral na zahodu Kabula. »Šlo je za silovito eksplozijo, ki je povzročila veliko gmotno škodo,« so navedli.

Na televizijskih posnetkih je videti najmanj dva goreča avtomobila ter stebre črnega dima, ki se dvigajo v nebo.

Odgovornosti za današnjo eksplozijo ni prevzel še nihče.