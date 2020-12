»Oblasti Združenega kraljestva bodo še naprej z nami delile informacije ter rezultate analiz in študij o novem sevu. Ko bomo izvedeli več o lastnostih in vplivu te različice pa bomo posodobili podatke in obvestili države članice in javnost,« je preko družbenega omrežja twitter v soboto sporočila organizacija.

Britanski minister za zdravje Matt Hancock je v ponedeljek sporočil, da so znanstveniki identificirali novo različico novega koronavirusa na jugu Anglije, ki bi bila lahko povezana s hitrejšim širjenjem virusa. Britanski premier Boris Johnson pa je v soboto dejal, da se novi sev očitno prenaša bistveno lažje in je po prvih ugotovitvah »do 70 odstotkov bolj nalezljiv«.

Johnson je zaradi novega seva novega koronavirusa odredil nove omejitve za London in jugovzhodno Anglijo, ki so začele veljati danes. Prebivalci teh območij morajo v skladu z ukrepi ostati doma najmanj do 30. decembra.

Že pred tem so iz več delov sveta poročali o mutacijah novega koronavirusa in o njih obvestili WHO.

Velika Britanija je med evropskimi državami, ki jih je pandemija koronavirusne bolezni najhuje prizadela. Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa so na Otoku doslej potrdili več kot dva milijona okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 pa je umrlo več kot 67.000 ljudi. 8. decembra so v državi začeli množično cepljenje prebivalstva proti covidu-19.