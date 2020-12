V prizadevanjih za zajezitev širjenja novega koronavirusa je vlada odločila, da se bodo morale v torek za mesec dni zapreti restavracije, kulturne ustanove in športni objekti.

Odločitev glede zaprtja trgovin in smučarskih središč pa je prepustila regionalnim oblastem, ki bodo morale ukrep sprejeti, če bodo bolnišnice polne bolnikov s covidom-19.

V kantonih Zürich, St Gallen, Lucern, Schwyz, Nidwalden, Obwalden, Zug, Uri in Appenzell Innerrhoden so se danes odločili, da bodo smučišča zaprli v torek.

V nekaterih kantonih so poleg tega uvedli dodatne omejitvene ukrepe, ki so še strožji kot tisti, ki jih uvedla vlada v Bernu. V kantonih Valais in Bern smučišča ostajajo odprta, vendar so oblasti javnost pozvale k previdnosti.

Švica je v evropskem vrhu po številu okužb z novim koronavirusom in v več delih države je zdravstveni sistem na robu zmogljivosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.