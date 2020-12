Švicarski Engelberg je tradicionalno zadnja postaja svetovnega pokala v smučarskih skokih pred novoletno turnejo. Z uvodno tekmo pa so lahko zelo zadovoljni tudi v slovenskem taboru. Anže Lanišek je na izjemno zahtevni tekmi, z zelo močnim vetrom v hrbet, poskrbel za prve zmagovalne stopničke v tej sezoni. Zaostal je zgolj za najboljšim skakalcem to zimo Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom in Poljakom Kamilom Stochom. S tem je tudi poskrbel za izjemen debi novega glavnega trenerja slovenskih orlov Roberta Hrgote, ki je po aferi na svetovnem prvenstvu v Planici prvič uradno zasedel funkcijo glavnega trenerja. Uspeh sta dopolnila še Bor Pavlovčič na 8. in Peter Prevc na 14. mestu. Točke je s 23. mestom osvojil tudi Tilen Bartol.

Lanišek in Pavlovčič odlična že po prvi seriji Šok terapija z menjavo glavnega trenerja je obrodila sadove. Slovenski skakalci so v Švici že na treningu in kvalifikacijah prikazali nekaj zelo dobrih skokov, svoje nastope pa še stopnjevali na tekmi. V prvi seriji je zablestel Lanišek, ki je s 137, 5 metri imel daljavo serije. Nastopil je v malenkost boljših pogojih, kar ga je uvrščalo na tretje mesto. Zaostanek za vodilnim Granerudom je bil minimalen, zgolj dve točki. Odličen je bil tudi Pavlovčič, ki s 134 metri zasedal sedmo mesto. V zelo težkih pogojih je dober skok uspel najstarejšemu izmed bratov Prevc Petru, ki je bil 14. Točke si je s 24. mestom po prvi seriji zagotovil tudi Bartol, malenkost so bili za finale prekratki Domen Prevc (32.), Rok Justin (35.) in Cene Prevc (37.)