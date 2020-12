Vodja Roskozmosa Dmitrij Rogozin je danes zagotovil, da je vse pod nadzorom. So pa težave po njegovem mnenju budnica, da je prišel čas za razmislek o novih strukturah, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Težave z uhajanjem zraka se sicer vrstijo že vse od avgusta. Za zdaj ni znano, kje prihaja do uhajanja v ruskem modulu Zvezda, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sedaj razmišljajo, da bi celoten del hermetično zaprli, da ne bo ogrozili oskrbe s kisikom, vendar bi to vplivalo na delovanje celotne mednarodne postaje.

Že v oktobru je posadka opozorila, da naj bi na prehodnem delu Zvezde našli razpoko. Pri iskanju razpoke so si pomagali s čajnimi lističi, ki so se premikali v smeri razpoke. Okoli 4,5 centimetra domnevne razpoke so nato zapolnili, ni pa znano, kako da je prišlo do uhajanja. Kasneje so opazili, da zrak še vedno uhaja, zato so si zadevo ogledali od zunaj, vendar niso dobili nobenih odgovorov.

Roskozmos poudarja, da to ne predstavlja neposredne grožnje posadki ISS, ki se ji že pozna zob časa. V vesolju je namreč že več kot 20 let in v zadnjem času so poročali o več težavah, med drugim tudi s straniščnim sistemom. Na postaji je trenutno sedem članov posadke: dva Rusa, štirje Američani in Japonec.