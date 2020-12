Le 23-letni Laegreid si je privoščil vsega eno strelsko napako in prišel do nove zmage, pri tem pa mu je izdatno pomagal rojak Johannes Dale, ki je v drugi polovici tekme edini konkuriral Laegreidu za zmago, a bil na koncu nenatančen na strelišču, skupaj pa so štirje obiski kazenskega kroga zanj pomenili šesto mesto.

V zanimivem finišu je svetovni prvak Francoz Emilien Jacquelin, ki je zadel vseh 20 tarč, v boju za drugo mesto ugnal vodilnega v svetovnem pokalu Norvežana Johannesa Thingnesa Boeja, ki je tarčo zgrešil trikrat. Že pred tem sta v zadnjem krogu iz boja za kolajne izpadla Norvežan Vetle Sjastaad Christiansen in Šved Martin Ponsiluoma, ki nista sledila ritmu Jacquelina in Boeja.

Sicer pa vnovič prevlada Norveške in Francije z dodatkom Švedske. Tekmovalci iz teh držav so zasedli prvih osem mest, oziroma 13 od prvih 17 mest na tekmi.

Jakov Fak je na 12,5-kilometrskem zasledovanju eno mesto pridobil in unovčil 11. mesto s sprinta. A slovenski reprezentant danes ni prepričal s tekom. Zgrešil je vsega eno tarčo, v končnici pa se je s Francozom Quentinom Fillonom Mailletom in Avstrijcem Simonom Ederjem boril za osmo mesto, a bil brez možnosti.

Rok Tršan in Klemen Bauer sta si želela uvrstitev med najboljših 40 in nove točke svetovnega pokala, a bila pri tem neuspešna. Tršan je v kazenski krog zavil dvakrat in osvojil 47. mesto, Bauer pa kar štirikrat in tekmo končal kot 58. V Hochfilznu danes zasledovalna tekma čaka še ženske, tudi s Polono Klemenčič, v nedeljo pa prva preizkušnja s skupinskim startom, ki se je bo udeležil tudi Fak.