Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije v Trstu brez podpisa skupne izjave

Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije, Anže Logar, Gordan Grlić Radman in Luigi di Maio na današnjem srečanju v Trstu, na katerem so govorili o razglasitvi hrvaške in italijanske izključne gospodarske cone v Jadranu, niso podpisali tristranske izjave. Logar je po srečanju povedal, da so izjavo uskladili, niso pa je podpisali.