Na območju Grintovca poteka iskalna akcija za pogrešanim planincem, 39-letnim Domnom Lazarjem z območja Dolenjske, je potrdila policija. »Nazadnje se je javil včeraj okoli 10. ure dopoldan, ko naj bi se nahajal med Zoisovo kočo na Kokrškem sedlu in Grintavcem na kamniški strani,« so sporočili iz PU Kranj. Njegov avto so našli v Kamniški Bistrici. Po podatkih policije je planinec opremljen z derezami in cepinom, oblečen je v temno modro jakno, glavo mu ščiti rdeča čelada. Policija prosi za informacije na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Gorski reševalci so iskalno akcijo zagnali okoli sedme ure včeraj zvečer, a so jo morali zaradi zahtevnih razmer okoli polnoči prekiniti. Akcijo so znova zagnali danes zgodaj zjutraj. »Ravno pred večerjo pozvoni pozivnik. Planinec se ni vrnil z Grintovca. Prva ekipa odhiti proti vrhu. Malo rosi, višje sneži, proti vrhu pa megla in še veter,« so pred nekaj urami zapisali na facebook profilu Gorske reševalne službe Kamnik, zraven pa objavili nekaj fotografij vremenskih razmer. Koordinate triangulacije mobilnega signala kaže od vrha Grintovca proti Dolški škrbini, a ni nujno, da je natančna, opozarjajo v GRS Kamnik in dodajajo, da z druge strani planinca iščejo kolegi iz Kranja. »Zaradi slabe vidljivosti, vetra in sneženja nato obrnemo in sestopimo,« so pojasnili o prekinitvi reševalno-iskalne akcije, ki pa so jo danes zjutraj že nadaljevali.