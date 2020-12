Kot so na State Departmentu pojasnili v pismu kongresu, so se za ta korak odločili zaradi težav z osebjem, ki so posledica ruske odločitve o omejitvi števila ameriškega diplomatskega osebja iz leta 2017, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Deset diplomatov, ki so do zdaj delali v Vladivostoku in Jekaterinburgu, bo premeščenih na veleposlaništvo v Moskvo, 33 lokalnih uslužbencev pa bo izgubilo delo, piše v pismu, ki ga povzemajo ameriški mediji.

Na State Departmentu so še dodali, da ne načrtujejo nobenih ukrepov v zvezi ruskimi konzulati v ZDA.

Po zaprtju omenjenih konzulatov bo veleposlaništvo v Moskvi edino ameriško diplomatsko predstavništvo v Rusiji.

Ruske oblasti so marca 2018 sredi diplomatskega spora po zastrupitvi nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala na britanskih tleh odredile zaprtje ameriškega konzulata v Sankt Peterburgu.

Za zdaj ni znano, ali bosta konzulata v Vladivostoku in Jekaterinburgu zaprta pred 20. januarjem, ko bo prisegel novi predsednik ZDA Joe Biden.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v petek še izjavil, da je "precej jasno", da za obsežnim kibernetskim napadom na več ameriških vladnih agencij ta teden stoji Rusija. V Moskvi so zanikali vsakršno vpletenost.

Več ameriških vladnih ustanov in agencij je bilo konec minulega tedna tarča hekerskih napadov. Domnevajo, da so hekerji nadzirali elektronsko pošto in druge podatke ministrstev za obrambo, finance, trgovino, energijo, domovinsko varnost in State Departmenta.