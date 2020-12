»To je dejansko ruska vojna napoved Združenim državam in morali bi jo vzeti resno.« Tako se je včeraj odzval drugi najvišji demokrat v senatu Dick Durbin na novico, da so ZDA tarča obsežnega, morda največjega kibernetskega napada v zgodovini na njene vladne službe, podjetja in kritično infrastrukturo.

Vrsta politikov je izrazila sum, da za dejanjem stoji Rusija oziroma morda skupina Cozy Bear, ki naj bi delovala v okviru ruskih varnostnih služb. Republikanski senator Marco Rubio, ki predseduje odboru za obveščevalne dejavnosti, je dejal, da se bodo ZDA maščevale. Namignil je, da za dejanjem stoji Rusija, a dodal, da »je ključno, da smo popolnoma prepričani glede storilca«, in da napad tudi sam razume skoraj kot vojno dejanje. Rusko veleposlaništvo v ZDA je sporočilo, da so obtožbe na račun Rusije brez podlage.

Predsednik države Donald Trump do sinoči ni komentiral napadov, kar je republikanski senator Mitt Romney označil za »neopravičljivo tišino«. Nekdanji Trumpov svetovalec za domovinsko varnost Thomas Bossert pa je v mnenjskem prispevku za New York Times zapisal, da je »pri opisovanju obsega tega napada, ki še traja, težko pretiravati«.

Prek sončnega vetra do sončnega izbruha

Tarče napada so tudi Kanada, Mehika, Belgija, Španija, Velika Britanija, Izrael in Združeni arabski emirati, lahko pa da jih bo še več. Napadi so se po navedbah ameriškega ministrstva za domovinsko varnost začeli že marca, očitno pa so se jih zavedli šele v zadnjih dneh ali vsaj ugotovili, kako obsežni so. Tarče so bili najmanj osem ministrstev ameriške vlade, med njimi za zunanje zadeve, za finance in za domovinsko varnost. Tarče so tudi globalna podjetja in drugi, napad pa še traja in je »pomenljiv po svojem obsegu, prefinjenosti in učinkih«, je v spletnem dnevniku zapisal predsednik Microsofta Brad Smith in dodal, da je prišel »trenutek prebujenja« glede kibernetične varnosti. Microsoft sodeluje pri preiskavi, ki jo je odprl tudi FBI.

Smith je zapisal, da so napadalci dostop do računalnikov in omrežij dobili prek računalniškega orodja Orion podjetja Solar Wind (sončni veter), napad pa je dobil ime Sončni izbruh. Orodje so na računalnike namestili v mnogih uradih ameriške vlade pa tudi drugod po svetu, zato Smith pričakuje, da bo žrtev napada še več. Prek programa so napadalci dobili podatke o elektronski pošti in geslih. So pa preiskovalci ugotovili, da so ogrožena tudi omrežja, kjer tega orodja niso uporabljali, vse njihove metode pa šele skušajo dognati. Ameriška agencija za kibernetično in infrastrukturno varnost je denimo zapisala, da napad predstavlja »resno grožnjo zvezni vladi ter oblastem v zveznih državah, na lokalni ravni« ter da so storilci v napadu uporabili »doslej neznane pristope«.