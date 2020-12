Prvi cilj letošnje sezone so košarkarji Cedevite Olimpije izpolnili. V evropskem pokalu se jim je uspelo prebiti v drugi del tekmovanja, kjer pa jih čakajo izredno zahtevni nasprotniki. V skupini G bodo moči merili proti prvemu favoritu tekmovanja Virtusu iz Bologne, Budućnosti in Unicsu iz Kazana ali Bourgu. Prve tekme bodo že 13. januarja, v četrtfinale pa bosta napredovali po dve najboljši ekipi iz štirih skupin. »V pravem trenutku je moštvo prišlo v pravo formo, kar je glede na težke razmere pohvalno. Vidi se, da vlada v slačilnici izjemen moštveni duh. Preboj Olimpije v drugi del evropskega pokala je zelo pomemben, saj bodo tako zadržali zanimanje gledalcev, ki je v teh čudnih časih bolj na drugih stvareh,« pravi legenda slovenske košarke Peter Vilfan.

Vilfan, ki je vedno brez dlake na jeziku, je zadovoljen s tistim, kar pri Olimpiji vidi v letošnji sezoni. Izpostavlja dejstvo, da sta zdaj postavljeni vodstvena struktura in hierarhija v klubu. Žal mu je, ker na tekmah ne morejo biti prisotni navijači, za katere pravi, da bi dali ekipi še dodaten zagon, hkrati pa poudarja, da je trener Jurica Golemac odlično razdelil vloge, ki so jih vsi sprejeli. »Ne glede na dosežke s Primorsko je bilo jasno, da Golemca čaka novo dokazovanje. Olimpija bo vedno, ne glede na stanje, institucija. Za skoraj vsakega trenerja in igralca predstavlja preskok v karieri. Jurica potrjuje trenerski potencial. Vzpostavil je hierarhijo in pozitivno ozračje v moštvu. Prijetno sem presenečen nad njegovim napredkom,« pove Vilfan.

V ljubljanskem moštvu ga najbolj navdušujeta Kendrick Perry in Jaka Blažič, za katerega pravi, da ni klasični vodja. »Blažič je zrel in v letih, ko lahko da največ. Ima izkušnje, znanje, je motivator, dober strelec in borben igralec. Toda v tem dvojcu je Perry tisti, ki vodi igro, zadeva in asistira ter s tem omogoča soigralcem več prostora v igri, tudi Blažiču. Zagotovo sta dobra kombinacija.« Vilfan ob tem izpostavlja tudi pomen mladih. Rok Radović, Dan Duščak in Luka Ščuka namreč v klubu niso le za številke, temveč že v prvi sezoni dobivajo minute za dokazovanje. »To je nekaj, kar smo v preteklosti pogrešali. Mladi morajo biti zraven, trenirati, potovati in dobivati priložnosti, da so v igri najboljši posamezniki moštva. Glede na prikazano lahko računamo, da bodo dobili še kakšno minuto več na parketu. Hkrati je to dobro tudi za prihodnje generacije, da ne bodo že pri 13 ali 14 letih odhajali v tujino, temveč bodo videli priložnost za razvoj in igranje doma.«

Kljub vsem pozitivnim stvarem, ki jih trenutno kaže Olimpija, pa Vilfan opozarja, da pravi preizkusi šele prihajajo. »Zdaj prihaja ključen del sezone, v katerem bodo morale pohvale dobiti potrditev. Prihajajo močnejši in boljši nasprotniki tako v evropskem pokalu kot ligi ABA. Obstaja pa tudi možnost, da se klub odloči še za kakšno okrepitev. S tem bi bilo nato mogoče vse.« Pravi preizkus sledi že jutri, ko Olimpija v ligi ABA gostuje v Beogradu pri evroligaški Crveni zvezdi. »Zvezda ima odlično ekipo, ki igra dobro v evroligi. Ne more se še kosati za zgornji del lestvice, a vseeno. Po petih zaporednih zmagah so Ljubljančani izredno samozavestni in tekma v Beogradu bo lep kazalnik, kaj si lahko obetamo v drugem delu sezone.«