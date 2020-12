Zadnji krog se bo začel v Sežani, kjer Tabor pričakuje Koper. V obeh letošnjih tekmah sta zmagala gostitelja, 1,33 je visoka kvota na dvojni znak na gostitelje, je pa lahko nepohlepnim dovolj. Obenem se to zdi ena bolj zrelih tekem za 2,90 vreden remi, pri čemer pa niti ni pričakovati golov. Kadar med seboj igrajo Primorci, zmorejo biti drug do drugega poudarjeno taktični. Torej tekma v območju izida 1:1, za kar je sicer na voljo kvota 5,50. V drugi tekmi Olimpija, ki je dobila oba derbija, tako z Muro v gosteh kot z Mariborom doma, zgrešila pa v »manjših« tekmah, doma pričakuje razočarano Gorico. Goričanom se nikakor ne uspe sestaviti, so pa vedno sposobni zadeti. A vseeno se zdi v tej tekmi varnejše kot na »oba gol« staviti na to, da bodo skupno padli vsaj trije goli, za kar je na voljo kvota 1,75, še več (2,10) pa je vredna zmaga domačih z več kot golom razlike. V prvi nedeljski tekmi Domžale nekaj čez poldne pričakujejo Bravo. Od oktobra 2019 Domžale niso premagale Šiškarjev, kar bo zagotovo motivacija, koeficient 1,95 na njihovo tokratno zmago je spodoben. A Bravo je dobro vodena ekipa, ki se razume. Pričakovati je ponovitev nastopa proti Olimpiji, kar pa navaja na stavo na manj od 2,5 gola skupno, za katero je v ponudbi kvota 1,90. Derbi zadnjega kroga se igra v Celju, kjer gostitelji pričakujejo Muro. Ekipi dveh različnih zgodb. Na eni strani Celje, ki se je tudi letos sprva lovilo, s Kuzmanovićem v formi in z vse stabilnejšim Benedičičem pa se prvaki zdijo vzpostavljeni. Na drugi strani Mura, sploh odkar so igrišča slabša, šepa. Dostikrat se zdijo brez prave ideje v napadu. Dvojni znak na domače znaša 1,53 in se zdi legitimen. Obenem za obe ekipi velja, da se dobro pokrivata in da je skupno število golov v njunih soočenjih praviloma prej manjše kot večje od 2,5. Zato tudi tokrat pride prej v poštev 1,80 visoka stava na manj kot 1,85 na več golov. In še Maribor – Aluminij. Kdo je favorit, je jasno, pričakovati je gole, obenem pa je to tekma, v kateri ne bi presenetilo, če bi gostje zadeli prvi – to je vredno 3,25.