Zapis strokovnjaka: Brez premika na bolje

Ni presenečenje, da je naslov jesenskega prvaka osvojil Maribor. Je najbolje organiziran in najbolj stabilen klub, ki razpolaga tudi z najštevilčnejšim igralskim kadrom. Izkazalo se je, da so pri klubih, ki so bolje organizirani in tako tudi igrajo, posledice epidemije manj vidne. A ta organiziranost je morala biti že prej. Tu je opazen tudi prispevek Maura Camoranesija. Njegov začetek morda ni bil najobetavnejši, saj je bila sprva vidna le organizirana igra v obrambi s poudarkom na protinapadih. To je premalo, če želiš biti prvi na lestvici. A postopoma je prišlo do napredka tudi v napadu, še posebej tedaj, ko se je nasprotnik zaprl.