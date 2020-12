Potem ko si je Maribor zagotovil naslov jesenskega prvaka, bo Olimpija v zadnjem krogu koledarskega leta poskušala obdržati drugo mesto pred začetkom zimskega odmora. V Stožicah bo danes pozno popoldne gostovala Gorica, ki je po vrnitvi med prvoligaše prikovana na dno lestvice in že skoraj dva meseca ni zmagala.

Kot smo že pisali, ima Skender angela varuha v krogu morebitnih novih lastnikov Olimpije. Govor je o starejšem bratu ljubljanskega trenerja Marinu Skenderju, ki ni investitor, pač pa sodeluje z nemškimi vlagatelji, ki razpolagajo s hobotnico podjetij in so prepoznali interes v Olimpiji. Za zdaj še ni mogoče povsem natančno oceniti, kako resen je projekt prodaje kluba, saj naj bi nemški vlagatelji po neuradnih informacijah zamudili rok za plačilo 1,5 milijona evrov za prevzem kluba. Mandarića je to razžalostilo, a še ni vrgel puške v koruzo, saj je odločen, da po petih letih in pol zapusti Olimpijo. Predsednik kluba bo pogajanja nadaljeval iz San Francisca, kamor se je za božično-novoletne praznike odpravil včeraj iz Amsterdama.

Če sodimo po razmerju moči v prvi ligi, čaka Olimpijo najlažje delo, a zaradi vseh okoliščin Ljubljančani ostajajo previdni pred obračunom z Gorico, ki bo v glavnem mestu zelo motivirana. Olimpija že od poletja sestavlja in krpa igralski mozaik, ki po besedah glavnega trenerja Dina Skenderja še ni dokončen in bo spomladi doživel nove spremembe. Ravno veliki premiki v igralskem kadru dajejo Skenderju alibi za slabše predstave, med katere sodi tudi torkov dvoboj z mestnim rivalom Bravom (0:0). »Osredotočeni smo nase in naredili bomo vse, da se od leta 2020 poslovimo z zmago. Ne zanima nas nič drugega,« pravi Dino Skender , ki je v Stožicah pod neprestanim pritiskom. Če bi imel predsednik kluba Milan Mandarić enake kriterije kot pri Skenderjevih predhodnikih, bi mladi hrvaški trener že izgubil službo, a je treba podčrtati tudi to, da je Olimpija v letošnjem letu za polovico zmanjšala proračun in ne velja za osrednjega favorita za osvojitev državne krone.

Gorica verjame v obstanek v ligi

Gorica bo v Ljubljano pripotovala po šestih zaporednih porazih in brez možnosti, da še pred koncem leta pobegne z desetega mesta, ki vodi neposredno v drugo ligo. Povratnik v konkurenco najboljših slovenskih klubov doživlja stresno leto, ki se je s tekmovalnega vidika začelo šele julija v dodatnih kvalifikacijah po osmih mesecih brez odigrane uradne tekme. »Še nikdar se nismo znašli v tako posebnih razmerah. Ko tekmuješ v drugi ligi in vlagaš sredstva, da bi napredoval v najvišji razred, vedno obstaja tveganje. Če ti ne uspe, se lahko hitro opečeš. Ko smo si zagotovili igranje v prvi ligi, smo vedeli, da ne bomo postali hit jesenskega dela prvenstva. Na začetku sezone je bila ekipa limitirana in smo počasi sestavljali igralski kader. Če je imel novi prvoligaš Koper ogromno časa za temeljite priprave na tekmovanje, je Gorica v nekaj dneh skočila iz druge v prvo ligo brez konkretne fizične priprave in z ogromno improvizacije. Osvojili smo deset točk, lahko pa bi jih imeli vsaj pet več, a so se nam zgodile nekatere sporne situacije na igrišču. Ostajamo ambiciozni in verjamemo, da bomo spomladi s trdim delom in več odrekanja izpolnili cilj,« je o boju za obstanek povedal predsednik goriškega kluba Hari Arčon.

Gorica, nekdaj štirikratni slovenski prvak, je septembra doživela velike spremembe, ko so klub zapustili trener Borivoje Lučić, športni direktor Miran Burgić in tehnični direktor Matej Mavrič Rožič. Moštvo je v nadaljevanje prvenstva popeljal srbski trener Gordan Petrić, ki je odstopil pred tednom dni po porazu s Celjem. Je bil Petrić napaka vodstva goriškega kluba? »Ne,« odgovarja Arčon in dodaja: »V klub je prišel, ko je bila ekipa že sestavljena in ni imel vpliva na kadrovsko politiko. Prevzel je odgovornost za slabe rezultate in to je kvaliteta, ki jo ljudje pokažemo v življenju. Žal mi je, da nismo skupaj prišli do zaključka jesenskega dela prvenstva, ko nastopi čas za temeljito analizo. Če v nogometu velja nenapisano pravilo, da se na koncu vse poravna, imam dober občutek, da bo Gorica spomladi močnejša, ko bo opravila celotne priprave.«

Kot pravi predsednik kluba, bodo člansko moštvo okrepili z dvema kondicijskima trenerjema in se zahvalili igralcem, ki niso upravičili pričakovanj. »Ohranili bomo jedro ekipe in pripeljali okrepitve, ki nam bodo pomagale do obstanka v prvi ligi,« je pojasnil Arčon. Ekipo bosta danes v Stožicah vodila Florijan Debenjak in Aleksandar Jović, spomladi pa so možne spremembe tudi na klopi. »Položaj glavnega trenerja je odprt, kolikor ga bomo v klubu želeli pustiti odprtega. V tem trenutku je najpomembnejše, da se igralci po tekmi z Olimpijo kvalitetno odpočijejo in se odgovorno pripravijo na 5. januar, ko se bomo ponovno zbrali. Sestavili bomo temeljit program dela in ničesar ne želimo prepustiti naključju. Niti tega, kakšne zrezke bodo igralci jedli za kosilo,« je zaključil Hari Arčon.