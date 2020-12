December je čas obračunov z iztekajočim se letom, za katere ni imun niti Google, ki vsako leto objavi analizo trendov minulega leta Year in Search ali, povedano preprosteje, razkrije, kaj smo v Googlov iskalnik v preteklem letu vpisovali najpogosteje. Kot je povedal Googlov urednik Simon Rogers, so pri sestavljanju seznamov podrobno analizirali tematske trende iskanja v skoraj 70 državah po svetu, ob tem pa ugotovili, da smo ljudje kljub vsemu, kar se je dogajalo okoli nas, ostali optimistični in se posvečali ustvarjalnim načinom za krajšanje časa. Eden od njih je bil na primer peka kruha, zaradi katere je iskanje receptov za kruh iz kislega testa letos poskočilo v nebo, seznam najbolj iskanih pojmov pa je prinesel še nekaj bolj ali manj zanimivih razkritij.

Zakaj, zakaj, zakaj Leto 2020 je bilo leto korone, kot je pokazala Googlova analiza, pa tudi leto vprašanja zakaj, ki so si ga zastavljali ljudje po vsem svetu in na vseh področjih življenja. Marsikateri zakaj je bil povezan s koronavirusom, ko smo se med drugim spraševali, zakaj se koronavirus imenuje sars-cov-2, zakaj smo utrujeni, zakaj so zaprte šole in zakaj je v trgovini zmanjkalo toaletnega papirja, kar nekaj pa s povsem drugimi temami. Veliko ljudi je spraševalo tudi, zakaj je Mars rdeč, zakaj je nebo oranžno, zakaj je toliko požarov, zakaj je Parazit tako dober film in zakaj sanjamo in ploskamo. Bolj kot kadar koli prej smo iskali odgovore na vprašanja, zakaj je pomembno duševno zdravje in zakaj empatija, mnogi pa so hoteli izvedeti še, kako lahko pomagamo – drug drugemu in vsem tistim, ki se s korono bojujejo v prvih bojnih linijah, pa tudi onim, ki so bili prizadeti zaradi požarov v Avstraliji ali pa jim je domove vzela eksplozija v Bejrutu.

Zmagovalni pojem je koronavirus Na seznamu največkrat iskanih pojmov se je v globalnem smislu na prvem mestu pričakovano znašla beseda konoravirus, na drugem mestu pa rezultati ameriških predsedniških volitev. Na tretjem mestu je pristalo ime Kobeja Bryanta, košarkarja, ki je z eno od svojih hčerk umrl v helikopterski nesreči, na četrtem aplikacija za videokonference zoom, na petem pa indijska kriket liga IPL. Ko gre za novice, smo Zemljani največ brskali za informacijami o koronavirusu, rezultatih ameriških volitev, dogajanju v Iranu in Bejrutu ter o hantavirusu, od ljudi pa so nas najbolj zanimali novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden, severnokorejski diktator Kim Džong Un, britanski premier Boris Johnson, bodoča ameriška podpredsednica Kamala Harris in ameriški igralec Tom Hanks. Hanks se je tako visoko uvrstil zato, ker je bil eden od prvih zvezdnikov, okuženih s koronavirusom, ne pa zato, ker bi igral v kakem zelo opaznem filmu, na primer južnokorejskem Parazitu. Parazit je namreč kot dobitnik oskarja za najboljši film zasedel prvo mesto med najbolj googlanimi filmi, drugi najbolj iskan film pa je vojna drama 1917 Sama Mendesa. Preostalo peterico sestavljajo še Marvelov Črni panter, Netflixova romanca 365 dni in Okužba, ki jo je iz naftalina oziroma iz leta 2011 potegnila aktualna pandemija, od serij pa so svet najbolj pritegnili Netflixov dokumentarec Tiger King, brazilski resničnostni šov Big Brother, španska Hiša denarja, ameriška kung fu serija Cobra Kai in superherojska Umbrella Academy.