Medtem ko je lik Boba Fett živel naprej brez Bullocha, nedavno se je pojavil v seriji The Mandalorian, pa je Bulloch po Vojni zvezd igral v filmu o Jamesu Bondu Octopussy leta 1983, pa tudi v BBC-jevi televizijski seriji Doctor Who v 70. letih prejšnjega stoletja. V Vojni zvezd ga je v vlogi Boba Fetta leta 2002 nadomestil Daniel Logan, ki je Fetta igral v Napadu klonov. Logan se je na instagramu poslovil od svojega predhodnika in se mu zahvalil za vse, kar ga je naučil. Po besedah avtorja Vojne zvezd Georgea Lucasa je Bulloch liku Boba Fetta vdihnil popolno kombinacijo skrivnostnosti in zlobe, medtem ko je bil v zasebnem življenju Bulloch pravi kavalir in velik podpornik Vojne zvezd.

Bulloch je svojo kariero začel leta 1963, ko je bil star 17 let in je nastopil v muzikalu Poletne počitnice skupaj s Cliffom Richardsom. Nastopil je v številnih Disneyjevih filmih, britanskih serijah in predstavah, dvakrat je bil Q-jev asistent v Bondovih filmih, v seriji Agony pa je igral Roba Illingwortha, polovico gejevskega para. Prav v času snemanja serije Agony so do njega pristopili producenti Vojne zvezd, ki so iskali igralca, ki bi lahko nosil Fettov kostum. Oblačenje v ta kostum je trajalo 20 minut, Bulloch pa je ob uspešnem poskusu dobil vlogo.

Pripravila Špela Žagar