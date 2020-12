Tako je Ilić povedal, da je sam sicer skromna oseba, vendar pa to ne pomeni, da je njegovo življenje poceni. Da bi živel dostojno življenje, potrebuje »samo« 3000 evrov na mesec, saj z njimi pokrije stroške, nekaj pa mu ostane za brezskrbno prihodnost. Sam meni, da je to nadvse skromen znesek, saj sam prezira tiste, ki imajo v lasti zasebna letala, jahte in podobno. »Normalno je, da si teh stvari želiš, če so ti všeč. Delaš – in zaslužiš,« je dejal pevec in dodal, da se sicer ne želi vtikati v premoženje drugih. »Vsa ta leta sem delal in služil denar,« se pa strinja, da številni nikoli niso zadovoljni, ne glede na to, koliko zaslužijo. Seveda so se na njegovo izjavo odzvali številni uporabniki in uporabnice družbenih omrežij, ki so se pošalili, da je tudi njim 3000 evrov na mesec povsem dovolj. Povprečna mesečna bruto plača v Srbiji je konec lanskega leta sicer znašala 484,30 evra.