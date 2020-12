Poleg uporabnikov družbenih omrežij se je na objavo odzvala ženska sekcija stranke HDZ. Njihova predstavnica Katarina Kosača je zapisala, da se je Trifunović dotaknil moralnega dna, njegovo montažo je obsodil tudi mestni odbor HDZ v Mostarju. Pri tem so izpostavili, da je še posebej problematično, da takšne stvari objavlja dramski umetnik in politik, ki zase trdi, da se bori za demokratično Srbijo in državljanske pravice. Sami mu zamerijo tudi po njihovem mnenju barbarsko vedenje ob smrti generala Slobodana Praljka. Tamkajšnji HDZ zahteva, da se Trifunovića v njegovem rodnem kraju razglasi za persono non grata. Trifunović je poleg številnih vlog v srbskih filmih in serijah znan tudi po svojem političnem udejstvovanju. Bil je aktiven na demonstracijah proti Slobodanu Miloševiću, nazadnje pa je bil predsednik stranke Gibanje svobodnih državljanov, s katero pa se mu ni uspelo uvrstiti v srbski parlament.