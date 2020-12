Tom Cruise v zvezi z 20 let mlajšo

Potem ko se je danes 58-letni igralec in eden najvidnejših pripadnikov scientološke cerkve Tom Cruise leta 2012 ločil od Katie Holmes, je bilo njegovo zasebno življenje javnosti neznanka. Številni, ki zadnje tedne z njim snemajo novi film Misija: Nemogoče 7, izgubljajo živce in dajejo odpoved zaradi igralčevega neprimernega vedenja. A igralec naj bi vendarle spet našel ljubezen. To naj bi bila 20 let mlajša igralka Hayley Atwell, ki se je v začetku letošnjega leta ločila od svojega moža, trenutno pa igra v Cruisovem filmu Misija: Nemogoče 7. Cruise in Atwellova naj bi se spoprijateljila takoj ob začetku snemanja in postala nerazdružljiva, veliko časa naj bi preživela v Cruisovem londonskem stanovanju.