Zažugal mu je z vinom Pot ob obali je čudovita – veter v laseh, nenadomestljiv razgled na morje, muzika na glas, prijeten sopotnik. A če ta sliši na »ime« vinko in se »piše« alkohol, izlet postane nevaren, kaj hitro tudi tragičen. Obalni policisti so po prijavi opitega voznika v Luciji izsledili moškega, ki pa se z njihovimi pozivi ni strinjal, odpeljal je naprej, zavil proti vinogradom in trčil v ogrado ob tamkajšnji hiši. Tudi to ga ni ustavilo. S »prijateljico« plastenko, ki je pravzaprav njegova sovražnica, je mahal proti policistu, ga z roko celo udaril po glavi in ga popraskal, za finale ga še polil z opojno pijačo ter mu dodatno grozil. Ugotovili so, da je vozil brez dovoljenja, pa tudi, da avto sploh ni bil njegov. V nedeljo zvečer pa so se policisti z opitim in srboritim voznikom ukvarjali v Slovenskih goricah. Tridesetletnik je brez dovoljenja vozil neregistriran avto z različnima registrskima tablicama. Ob zasegu vozila se je moški zelo razburil, policistom začel groziti in se do njih nedostojno obnašati. Nauk zgodbe: v registriran avto sedite trezni in z veljavnim vozniškim dovoljenjem, kanček olike pa tudi ne bo nikomur škodil.

Premamila ga je harmonika Le pred nekaj tedni smo pisali o muzikaličnem tatu, ki je ukradel dve kitari. Tokrat poročamo o vlomilcu, ki si je prisvojil harmoniko, in sicer tako, da je na parkirišču vlomil v avto ter si postregel s harmoniko in kovčkom z orodjem, skupno vrednima 5500 evrov. Oblikovanja nove glasbene skupine ni pričakovati, saj je policija 27-letnega nepridiprava našla še isti večer, harmonika pa je tako tudi našla pot nazaj domov.

Oboroženi Božički in škrati Kdo pravi, da policisti nimajo smisla za humor? No, vsaj nekateri. Policisti iz Peruja, ki povečini delujejo pod krinko, so si času primerno nadeli kostume Božička in njegovih pomočnikov ter se spravili na mamilarsko tolpo, ki se je več kot očitno znašla na seznamu porednih. V praznično obarvani operaciji so aretirali štiri osebe, zasegli pa kokain, marihuano, orožje in naboje. Posebna policijska enota Grupo Terna, ki deluje v prestolnici Lima, je znana po krinkah. Pred nekaj leti so se že preizkusili kot škrati in njihov debelušni šef, še pogosteje pa se prelevijo v brezdomce in tako (p)ostanejo »nevidni«. Nad prazničnim vzdušjem so navdušeni tudi policisti iz kalifornijskega Riversida. Oblečeni v božičnem duhu so pred nakupovalnim središčem preprečili krajo avtomobila.

V zapor zaradi pingvinov Petindvajsetletni oskrbnik živali je vdrl v živalski vrt, kjer je nekoč delal, ter odnesel za skoraj 30.000 evrov ptic, med drugim Pabla in Penny, dva Humboldtova pingvina, in ducat na Otoku redkih žličark. Osem teh je poginilo zaradi nepravilne oskrbe. Bradley tega ni počel, da bi si doma ustvaril vzdušje iz komedije Jima Careyja Pingvini gospoda Popperja, temveč je živali skušal prodati zbiralcu. Ker je temu posel že na daleč smrdel, je o tem obvestil policijo. Bradley se je na sodišču sprva izgovarjal, da je pingvina nabavil zakonito pa da je uradni trgovec z živalmi, a mu sodišče ni verjelo. Po priznanju ga je sodnica obsodila na tri leta zapora. »Čisto vseeno vam je bilo za živali, gledali ste samo nase. To je bilo kruto in izjemno nepremišljeno dejanje, edino, kar lahko rečete v svoj zagovor, pa je, da ste potrebovali denar za pijačo in droge?« ga je oštela sodnica. Štirih izjemno redkih žličark, ki jih je prodal naprej, jim ni uspelo najti.