Če se po jutru dan pozna, bodo slovenske skakalke v letošnji sezoni svetovnega pokala blestele. Na uvodni tekmi v Ramsauu v Avstriji so sicer morale priznati premoč domačinki Mariti Kramer, ki je v drugi seriji pristala pri ženskem rekordu skakalnice 96 metrov, sta pa zato Nika Križnar in Urša Bogataj zasedli drugo in četrto mesto. Uspešno predstavo Slovenije sta dopolnili še Špela Rogelj na 22. in Katra Komar na 27. mestu, le Jerneja Brecl je trideseterico na 31. mestu zgrešila za pol točke.

Nika in Urša sta bili na istih mestih že po prvi seriji, med njima pa japonska serijska zmagovalka in najboljša skakalka v zgodovini Sara Takanaši. V drugi seriji so najboljše štiri še enkrat dobro opravile svoje delo, vrstni red po prvi pa se ni spremenil. »Nisem pričakovala, da bom tudi na tekmi pokazala tako dobre skoke. Takoj ko sem doskočila, nisem vedela, ali sem prevzela vodstvo, saj nisem poslušala, koliko je skočila skakalka pred mano. Ko sem videla, da sem prevzela vodstvo, sem bila zelo vesela,« je dejala 20-letna Nika Križnar, ki je četrtič na posamičnih tekmah stopila na zmagovalni oder. Pred tem je bila že trikrat tretja. Sezono bodo ženske nadaljevale šele po novem letu v Sloveniji, ko bosta med 22. in 24. januarjem na Ljubnem posamična in ekipna tekma.

Slovenci v Engelbergu že zmagovali Skakalci se mudijo v Engelbergu, kjer bosta danes in jutri posamični tekmi, obe z začetkom ob 16. uri. V kvalifikacijah za današnjo tekmo je nastopilo sedem Slovencev (Rok Justin, Tilen Bartol, Bor Pavlovčič, Anže Lanišek ter Domen, Cene in Peter Prevc), nanjo so se uvrstili vsi. Najboljši skok je uspel Cenetu Prevcu, ki je doskočil pri 130,5 metra in bil šesti. Slovenija se je v Švici v preteklosti že razveselila zmag. Kot prvi je pred 30 leti Franci Petek skočil do svoje edine zmage v svetovnem pokalu. Primož Peterka je sedem let pozneje dvakrat zmagal v dveh dneh, kar je v šampionski sezoni 2015/16 ponovil Peter Prevc, zadnji slovenski zmagovalec v Engelbergu pa je bil pred štirimi leti Domen Prevc. Med nastopajočimi ni svetovnega prvaka iz Planice, Nemca Karla Geigerja, ki je bil pozitiven na novi koronavirus in je v domači karanteni. Čeprav so mnogi že pozabili na afero, ki jo je sprožil Timi Zajc v Planici, pa je zdaj že nekdanji trener reprezentance Gorazd Bertoncelj razkril, da je zaradi resnih groženj po petkovi tekmi neimenovano osebo ovadil policiji. To se je zgodilo še pred zapisom Zajca na instagramu, v katerem ga je ta javno pozval, naj sprejme odgovornost. maš