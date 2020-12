Nova Gorica ima priložnost

Ironija ne pozna meja: v času, ko je kultura na psu bolj, kot je bila kadar koli prej, in to iz dveh usodnih razlogov, opustošena od covida-19, ki jo je paraliziral, in ponižana od vlade, ki jo kaznuje za mišljenjski delikt, smo dobili evropsko prestolnico kulture. Če ne bi šlo za leto 2025, bi se »prestolnica kulture« slišalo kot slaba šala. Ironije s tem še ni konec: tako v času tega izbora kot ob tistem iz leta 2008 je bil na oblasti Janša, minister za kulturo pa Vasko Simoniti (ki je takrat v žirijo vtaknil dve osebi z drugih ministrstev, ki od kulture nista poznali niti k). Še več, tudi izvedba prvega EPK, ki je bila leta 2012, je padla v obdobje SDS-ovske vlade. Izvedba, ki je pod modrim Kanglerjevim vodstvom, ob Pandurjevi megalomaniji, mešetarjenju Rukavine in »rešitelju« Čandru postala simbol tega, kako se ne sme delati.