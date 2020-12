Dedek Mraz obiskal prazne ljubljanske ulice

Letošnje leto je tudi za starega moža, kot je dedek Mraz, polno novih izzivov. A kljub neugodni epidemiološki sliki Robert Waltl, zagotovo najbolj priljubljen dedek Mraz pri nas, in ljubljanski župan Zoran Janković do zadnjega upata, da bodo sprevod po ulicah prestolnice, ki privabi na tisoče otrok in družin iz vse Slovenije, vsaj na neki način lahko izpeljali.