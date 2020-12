Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport si prizadeva za čimprejšnjo vrnitev učencev in dijakov v razrede ter študentov v predavalnice, trdijo na ministrstvu. Po trenutnih načrtih naj bi se 4. januarja najprej vrnili v šole mlajši učenci, potem pa postopoma še ostali. Možnosti za vračanje bodo, kot je znano, odvisne od stanja epidemije ter od ugotovitev in priporočil epidemiološke stroke.

Dodatne točke

V pričakovanju vračanja v razrede so tudi dijaki zaključnih letnikov, ki bodo prihodnjo pomlad opravljali maturo. Predstavniki republiških maturitetnih komisij in Državnega izpitnega centra so napovedali, da bodo sledili priporočilom strokovnjakov, ki so za izvedbo mature predlagali posebne prilagoditve. Načrtovalci mature se zavedajo, da je kakovost letošnjega šolskega dela slabša, zato so prilagoditve nujne, je povedala predsednica državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar Kranjc. Napovedala je, da bo obseg snovi, ki ga bodo morali obdelati dijaki in profesorji, lahko skrčen. Ker so doslej na različnih srednjih šolah že obdelovali različna poglavja, bo odločitev, katera poglavja bodo izpustili, prepuščena posameznim učiteljem. Da bi pogoje za vse izenačili, so maturitetni strokovnjaki pri ocenjevanju maturitetnih pol napovedali podeljevanje »točk z bonusom«. Manj ko bo maturant izkazal znanja pri določenem poglavju, več točk mu bodo prišteli k doseženim točkam. Sistem je bil matematično umerjen v različnih simulacijah možnih maturitetnih dosežkov (na podlagi rezultatov iz prejšnjih let). Predvideni pribitki točk so takšni, da bodo učitelji lahko pri pouku izpustili petnajst odstotkov snovi, pa bo sedanja generacija maturantov še vedno lahko dosegla takšne uspehe kot pretekle generacije, je napovedal direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc.

Predsednik komisije za poklicno maturo Boris Dular je povedal, da bo enak sistem prilagoditev zajel tudi maturante s poklicnih in strokovnih srednjih šol. V svojem nastopu se je dotaknil tudi nedavnih političnih poskusov vnašanja razdora med splošne gimnazije in poklicne šole. Kot je znano, je vlada skušala v zakon o protikoronskih ukrepih vključiti pavšalno izenačitev splošne in poklicne mature, ki sicer potekata z različnimi točkovanji in z različnim naborom predmetov. To bi povzročilo motnjo v sistemu vpisa na univerze in na tej podlagi so se začela prerekanja, katera matura naj bi bila več vredna. »Poklicna matura ni slabša od splošne mature, je pa drugačna,« je bil odločen Dular.