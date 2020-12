Tiskovna predstavnica celjske policijske uprave Milena Trbulin je tako pojasnila, da so bili o dogodku obveščeni danes ob sedmih zjutraj. Njihova prva informacija je bila, da je na območju policijske postaje Žalec moški v stanovanju večstanovanjske hiše z nožem v telo večkrat zabodel mamo, staro 87 let. Z nožem je poškodoval tudi psa. »48-letniku smo odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi slabega zdravstvenega stanja mu je bila v nadaljevanju odrejena prisilna hospitalizacija,« je pojasnila Trbulinova.

87-letna gospa je bila v napadu z nožem huje poškodovana. S policije so sporočili, da naj ne bi bila v smrtni nevarnosti. Kaj je bilo s psom, na policiji niso pojasnili. »V omenjenem primeru nadaljujemo zbiranje obvestil v smeri suma storitve kaznivih dejanj poskus uboja in mučenje živali,« je dodala Milena Trbulin.