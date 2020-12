Ob včerajšnji razglasitvi Nove Gorice za kulturno prestolnico Evrope (EPK) leta 2025 je mesto v trenutku oživelo, na Trgu Evrope oziroma Trgu Transalpina pa se je v hipu zbrala množica ljudi. Oglasile so se sirene, društva pa so novico po mestu oznanjala z vožnjo s starodobniki, trobljenjem in zastavami. Čestitke so na trg deževale z obeh strani meje. Skupno kandidaturo s čezmejno Gorico je namreč Nova Gorica poimenovala Go! Borderless, Gremo! Brezmejno. »Ne mislimo zgolj na fizične meje, temveč na vse meje na tem svetu,« je včeraj sporočila vodja projekta EPK Neda Rusjan Bric. Cilji EPK so navsezadnje tudi urbanistični – biti želijo eno mesto, čeprav z različnima kulturama, EPK pa se bo povezal tudi z mesti v okolici Nove Gorice.

Brez barikad

»Veselja se ne da opisati. Program smo pripravljali tako, da bodo v njem lahko sodelovali vsi lokalni umetniki in institucije, a hkrati povezani z evropsko in svetovno mrežo partnerjev. Delali smo tako, da bi po končanem letu 2025 ustvarjeno tukaj tudi ostalo. Ne govorim le o stavbah, ki jih je v resnici zelo malo – obnoviti želimo Trg Evrope in ga spremeniti v mednarodno kulturno in turistično atrakcijo –, ampak tudi o okrepljenih povezavah med institucijami in kulturniki,« je napovedala Neda Rusjan Bric, ki si sicer želi tudi sodelovanja z mesti, ki so iz tekmovanja včeraj izpadla – Ljubljano, Ptujem in Piranom. Pa bo Nova Gorica naslov upravičila bolje od Maribora? »Upajmo. Kot vidite, se lahko zgodi vse. To, kar se je letos s pandemijo zgodilo Reki in Materi, lahko v hipu odpihne vsa prizadevanja. Letošnje leto nas je naučilo, da je treba predvideti vse scenarije,« je dodala.

»Postali smo prva čezmejna evropska prestolnica na svetu v dveh državah. Živimo v regiji, ki jo je 20. stoletje razklalo, zdaj pa jo znova združujemo. Mreže in barikade nimajo več mesta v naših krajih in med našimi ljudmi. Zato smo najbrž tudi prepričali žirijo,« je dodal novogoriški župan Klemen Miklavič. Pridružil se mu je župan Gorice Rodolfo Ziberna: »To zmago posvečam občanom, ljudem tega edinstvenega ozemlja, ki so toliko trpeli, a jim je uspelo odreagirati tako, da so ustvarili boljšo prihodnost za mlade.«