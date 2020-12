Razvoj in konkurenca sta privedla tako daleč, da so na oko lahko povsem privlačni tudi mobilniki s skrajno spodnjega cenovnega roba. S ceno okoli 160 evrov v rang nizkocenovnikov sodi tudi HMD-jev mobilnik nokia 3.4. Na prvi pogled zaslon deluje celo nekoliko applovski, če bi Apple nehal izdelovati telefone s frufrujem. K jabolčnemu videzu pri nokii 3.4 najbolj pripomore razmerje stranic 19,5:9, ki sicer ni pretirano razširjeno med sodobnimi mobilniki. Zaslon zato deluje nekoliko bolj čokat. Na Apple spominja tudi obroba okoli zaslona, a se podobnost konča pri bradi, kjer je nokiina obroba debelejša. Prednjo kamero so pri nokii 3.4 spravili v zgornji levi kot zaslona, kar je po naših ocenah celo napredek v primerjavi z iphoni, na tej točki pa se primerjava naprav konča. Nekaj je videz, nekaj drugega pa delovanje, ki je pri nokii 3.4 občutno nižjega razreda. Vendar se bomo temu posvetili nekoliko kasneje.

Ko telefon primemo v roke, takoj občutimo njegovo siceršnjo čokatost. Debel je 8,7 milimetra, a je za svoje dimenzije hkrati presenetljivo lahek s težo 180 gramov. Na otip je naprava plastična, vendar ne slabo plastična. Rebrasta hrbtna stran je tudi zelo odporna proti prstnim odtisom. Če nimate res umazanih rok, se ne bo nič poznalo. Nismo pa najbolj navdušeni, da so v napravo poleg gumbov za vklop in nadziranje glasnosti vgradili še ločen gumb, ki je na levi stranici mobilnika in je namenjen vklopu Googlovega osebnega asistenta. To ni nikoli posrečena rešitev. Za slovenske uporabnike še toliko manj, saj kljub vsemu napredku na tem področju zadeve za naše potrebe še naprej komaj delujejo. LCD-zaslon ima diagonalo 162 milimetrov (6,39 palca) in ločljivost 1560x720 oziroma gostoto 269 pik na palec (ppi).