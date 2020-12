»Za vse, ki se niso pripravljeni testirati, bodo ukrepi zaprtja države veljali do 24. januarja, torej teden dlje,« je pojasnil kancler. Testi so predpogoj za rahljanje ukrepov, je prepričan. »Brez omejitev ni možnosti, da pridemo čez to pandemijo,« je dodal.

Glede na vladni načrt bo od 26. decembra omejeno gibanje, saj bodo lahko Avstrijci zapustili domove le za osnovne obveznosti, kot so nakupovanje osnovnih potrebščin, obisk zdravnika, delo in rekreacija. Na voljo bodo le najbolj nujne storitve, kot so trgovine z živili in lekarne. Šolanje pa bo potekalo na daljavo.

Odločitev glede obratovanja žičnic in smučišč je vlada prepustila deželnim oz. mestnim oblastem.

Od 18. januarja bodo vrata večine storitev na voljo za vse, ki bodo lahko predložili negativen hiter test na novi koronavirus. Kdor se ne bo testiral, bo moral do 24. januarja upoštevati omejitev gibanja in obvezno nositi masko tipa ffp-2. To velja tudi za šolarje in učitelje, ki se ne bodo testirali.