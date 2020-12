Adijo pamet, adijo 2020

Iz poraza v poraz do končne zmage. To je na kratko poročilo o letu, ki ga počasi puščamo za sabo. Vseh porazov ni mogoče prešteti. Bolijo pa tisti, ki jih izgubljamo na evropskih sodiščih. Trije v zadnjem času. In nobeno pismo ali tvit začasnega šefa firme Slovenija ni prinesel obrata. Z eno besedo: luzerji.