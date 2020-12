Četrtni mladinski centri javnega zavoda Mladi zmaji te dni služijo tudi kot začasna skladišča puloverjev, bund, dolgih hlač in zimskih čevljev. Ekipa javnega zavoda namreč v predprazničnih dneh organizira Solidarno zbiralnico, v sklopu katere zbirajo zimska oblačila, ki jih bodo nato razdelili med mlade v stiski. »Menimo, da v teh časih za mlade ni bilo najbolje poskrbljeno,« so opozorili v javnem zavodu, kjer v javnosti pogrešajo pozive k solidarnosti z mladimi. »V času ukrepov je zastal izobraževalni proces, izvajanje obšolskih in interesnih ter športnih aktivnosti, onemogočeno oziroma oteženo je druženje, veliko mladih se je znašlo v finančni in psihološki stiski,« poudarjajo v javnem zavodu, kjer želijo mladim med drugim pomagati s Solidarno zbiralnico.

Zbirajo predvsem oblačila za mlade, starejše od štirinajst let, saj skušajo kot organizacija s svojimi aktivnostmi tudi sicer nagovarjati večinoma mlade med 10. in 29. letom starosti. »Če bomo dobili oblačila, ki ne ustrezajo mladim teh starosti, ali pa če bo količina prejetih oblačil večja od potreb, ki smo jih zaznali do sedaj, bomo oblačila seveda namenili tudi ljudem kakšne druge starosti,« ob tem zagotavljajo Mladi zmaji.

Paketi z oblačili tudi iz Tolmina

Zbiralno akcijo so začeli v začetku decembra, odziv pa je že zdaj presegel pričakovanja. V mladinske centre ljudje najpogosteje prinesejo predvsem bunde, puloverje in dolge hlače za fante najstnike, nekaj pa je tudi dekliških in otroških oblačil ter oblačil za odrasle. Dva paketa oblačil so prejeli celo iz Tolmina.

Prav zimska oblačila za fante so tista, ki jih najbolj potrebujejo. Prejemnike so organizatorji zbiralnice namreč poiskali že pred začetkom akcije. »Glede na dobrosrčnost ljudi, ki so že darovali, in količino donacij, pa bomo morali morebiti najti še kakšne,« so z odzivom zadovoljni Mladi zmaji, ki so zato že navezali stik s šolami in drugimi organizacijami, ki delajo z bolj ranljivimi mladimi.

Med zbranimi rabljenimi oblačili pa so v mladinskih centrih prejeli tudi nekaj povsem novih kosov. Gospa, ki je objavo o Solidarni zbiralnici zasledila na družbenih omrežjih, je denimo v eni od trgovin z oblačili naročila dve moški in eno fantovsko bundo ter jih poslala Mladim zmajem, poslušalka Radia Študent pa je naročila oblačila iz njihove ponudbe promocijskega materiala in jih prav tako poslala zavodu. »Vsa ta oblačila in donacije bomo premišljeno razdelili glede na poznavanje situacije mladih, s katerimi delamo, in tistih, za katere bomo še izvedeli, kaj potrebujejo,« so zadovoljni v Solidarni zbiralnici, kjer so en paket toplih oblačil medtem že predali mladim prosilcem za mednarodno zaščito.