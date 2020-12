Predlog novele zakona o volitvah v DZ, ki predvideva spremembo volilnega sistema z uvedbo neobveznega relativnega prednostnega glasu in ukinitvijo volilnih okrajev, je tako podprlo 55 poslancev iz vrst omenjenih strank ter SMC, NSi in SNS ter en predstavnik narodnosti. Od poslancev naštetih strank nista bila prisotna dva poslanca SD in en iz NSi. Proti so bili poslanci SDS in poslanec DeSUS Robert Polnar, trije poslanci DeSUS so se vzdržali, eden pa na glasovanju ni bil prisoten.

Sprememba volilne zakonodaje je nujna, saj je ustavno sodišče ugotovilo, da je ta neustavna v delu, ki govori o določitvi volilnih okrajev. Zakonodajalcu je postavilo tudi dveletni rok za izpolnitev odločbe, ki pa poteče v ponedeljek.

Ker predlog za ukinitev okrajev in uvedbo preferenčnega glasu tudi to pot ni prejel potrebne večine, je sicer pričakovati vložitev predloga za spremembe meja volilnih okrajev, ki je druga pot za implementacijo ustavne odločbe.