Do zastojev prihaja zaradi preverjanj potnikov na nadzornih točkah. Z avstrijske strani proti Karavankam naj bi se sicer približevala še ena daljša kolona. Kot so zapisali na Policijski upravi Kranj, je bilo poleg rednega dela na Karavankah opravljenih že okoli 3000 kontrol tranzitnega prometa in izdanih 50 karantenskih odločb.

Pozno popoldne se je frekvenca prometa skozi predor Karavanke in mimo kontrolne točke povečala na več kot 300 osebnih in okoli 100 tovornih vozil na uro. Čeprav se prvotna kolona s tem zmanjšuje, pa se po zadnjih podatkih z avstrijske strani proti Karavankam približuje še ena daljša kolona, so naknadno sporočili s kranjske policijske uprave. Domnevno gre za novih 10 kilometrov vozil.

»Policisti se maksimalno trudijo za optimalno pretočnost, vendar zaradi izredne zgostitve niso izključene kratkotrajne varnostne zapore predora. Prosimo za strpnost in razumevanje,« so zapisali.

Kot so pojasnili, lahko v skladu z odlokom državljani Slovenije, Avstrije in držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah Avstrije, ki mejijo na Slovenijo, državno mejo prestopijo tudi izven kontrolnih točk, torej izven Karavank, Ljubelja in Šentilja.

»Če je oseba prišla iz visokorizične države, lahko pridobi potrdilo o karanteni na domu tudi naknadno, in sicer sporoči policijski enoti svoje podatke in iz katere države ter kdaj je prišla. Policija ga zavede v evidenco in izda potrdilo,« so navedli.

Kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) oziroma policija osebi izroči potrdilo o napotitvi v karanteno na domu neposredno ali pa ga posreduje po elektronski ali navadni pošti v 72 urah, so še zapisali.

Na Karavankah kontrolo že od četrtka izvajajo na obeh kontrolnih pasovih. Na Ljubelju je čakalna doba za vstop v Slovenijo trenutno minimalna, so še zapisali.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra je približno dva in pol kilometra dolg zastoj tudi na avstrijski strani prehoda Šentilj proti Sloveniji. Zastoja sta tudi na italijanski strani prehodov Vrtojba in Fernetiči proti Sloveniji.

Približno tri kilometre dolg zastoj je tudi na koncu podravske podravske avtoceste med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Okoli dva kilometra dolg zastoj pa je še na koncu dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, je še zapisano na spletni strani prometnoinformacijskega centra.