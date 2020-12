Izvrsten uvod Slovenk v sezono: Nika Križnar druga, Bogatajeva četrta

Nika Križnar je na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala za smučarke skakalke v avstrijskem Ramsauu zasedla drugo mesto (91,5 in 94 m, 245,1 točke). Prehitela jo je le domačinka Marita Kramer in Avstrije (94 in 96 m, 253,6), tretja je bila Japonka Sara Takanaši (88 in 89,5 m, 240,1), četrta pa Urša Bogataj (89,5 in 90 m, 233,8).