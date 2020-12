V Afganistanu v bombnem napadu ubitih najmanj 15 otrok

Najmanj 15 otrok je umrlo danes po eksploziji motorja bombe na vzhodu Afganistana, so potrdile lokalne oblasti. Otroci so se zbrali v enem do domov v provinci Gazni, kjer so skupaj brali koran, kot je to običajno ob petkih. Nato je odjeknila eksplozija.