Ogljična nevtralnost do leta 2050: najnujnejše poslanstvo na svetu

Med tem, ko svet obeležuje peto obletnico sprejetja prelomnega Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, se oblikuje obetavno gibanje za ogljično nevtralnost. Do naslednjega meseca se bodo države, ki ustvarjajo več kot 65 odstotkov škodljivih toplogrednih plinov in v katerih je več kot 70 odstotkov svetovnega gospodarstva, zavezale, da bodo do sredine stoletja dosegle neto nič emisij.