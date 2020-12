Ponoči se bo pooblačilo, ponekod megla

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v nekaterih alpskih dolinah do -4, ob morju okoli 8 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno in ponekod megleno, nekaj jasnine bo le v gorah. Proti večeru bo ponekod v hribih zahodne Slovenije rosilo ali občasno rahlo deževalo.