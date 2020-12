Pri božičnih albumih je drugače, med najbolje prodajanimi naj bi bili nekoliko starejši izvajalci in avtorji, a pravih dokazov seveda ni, saj v preteklosti statistika ni bila tako natančna, kot je v modernih časih. Skratka, številke o prodaji božičnih albumov so približne, celo pri novejših ploščah. Mimogrede, tudi v Sloveniji smo lahko slišali kakšen božični album, nazadnje se je za takšno obliko praznovanja letos odločil Klemen Slakonja.

Elvis' Christmas Album Elvis Presley, 1957 Ameriški kralj rokenrola Elvis Presley (1935–1977) je originalno božično ploščo izdal oktobra 1957. Na njej je 12 skladb, v tem paketu pa je tudi prva mala plošča Santa Bring My Baby Back (To Me). Kasneje so ob različnih priložnostih izdali še nekaj predelanih verzij božičnega albuma, s prvega pa so v šestdesetih letih ponudili še dve mali plošči: Blue Christmas in Santa Claus is Back in Town. Naj omenimo, da gre za Presleyjev tretji album, ki je bil štiri tedne prvi na Billboardovi lestvici najbolje prodajanih plošč v ZDA, da gre za eno najbolje prodajanih plošč vseh časov, ki je po ne povsem preverjenih podatkih v ZDA prišla do številke 17 milijonov, po vsem svetu pa so je prodali še v treh milijonih izvodov. In kaj še lahko, ob omenjenih treh skladbah, slišimo na plošči, ki jo je kupilo 20 milijonov poslušalcev? Here Comes Santa Claus, I'll Be Home for Christmas, Blue Christmas, O Little Town of Bethlehem, Silent Night, (There'll Be) Peace in the Valley (For Me), I Believe, Take My Hand, Precious Lord, It Is No Secret (What God Can Do).

Merry Christmas Mariah Carey, 1994 Na različnih nosilcih zvoka so prodali vsaj 15 milijonov izvodov zdaj že legendarnega četrtega albuma ameriške pevke Mariah Carey (1970). Album, ki vključuje tudi najbolj prodajano božično skladbo All I Want for Christmas Is You, je bil na prvem mestu različnih svetovnih lestvic. V ZDA so prodali nekaj manj kot šest milijonov izvodov, še posebej dobra je bila prodaja na Japonskem, kamor je šla posebna verzija albuma, s katerega sta bili na lestvicah še skladbi Miss You Most (At Christmas Time) in Joy to the World.

These Are Special Times Celine Dion, 1998 Kanadska pevka (1968) je na svojem albumu v angleščini povezala nekaj božičnih klasik in nekaj originalnih skladb ter ponudila tudi dve samostojni uspešnici – dva dueta: I'm Your Angel z R. Kellyjem in The Prayer z Andreo Bocellijem. Seveda pa ni šlo brez večnih uspešnic: O Holy Night, Ave Maria, Feliz Navidad… Dionova je samo v ZDA prodala več kot pet milijonov svoje božične plošče, dobro ji je šlo v Kanadi, Evropi in na Japonskem, kjer je bila v prodaji posebna verzija plošče. Skupaj je prodala okoli 14 milijonov plošč.

Christmas Michael Bublé, 2011 Kanadski pevec in producent (1975) je po nepotrjenih podatkih prodal okoli 12 milijonov plošč z enostavnim naslovom Božič. Na originalni verziji plošče (jasno, dobiti je mogoče še DVD-verzijo in luksuzno izdajo, pa še kaj) je 16 skladb, na tri male plošče pa so najprej postavili priredbo All I Want for Christmas Is You in It's Beginning to Look a Lot Like Christmas ter Jingle Bells, naslednje leto pa še, v duetu s Shanio Twain, White Christmas. Bublé je v ZDA prodal več kot štiri milijone izvodov, na Otoku malo manj kot tri milijone, v Kanadi pa milijon in pol plošč.

Miracles: The Holiday Album Kenny G, 1994 Ambientalni instrumentalni album Čudeži, na katerem ameriški saksofonist Kenny G (1956) preigrava neproblematične verzije božičnih popevk za ljubezenska stiskanja, ki se v filmih končajo v postelji, je publiko tako navdušil, da je po vsem svetu kupila več kot 11 milijonov izvodov. Kenny G je na ploščo postavil 13 počasnih verzij znanih božičnih skladb, od Winter Wonderland do Silver Breeze, vmes pa je vtaknil še nekaj manj znanih kompozicij. Gre za Kennyjev sedmi album in prvi – a ne zadnji – božični.

The Magic of Christmas Nat King Cole, 1960 Ameriški pevec (1919–1965) je bil prvi pravi temnopolti ameriški zvezdnik, ki se je v ZDA proslavil predvsem s svojim svileno mehkim in nežnim glasom. The Magic of Christmas je njegova edina izključno božična plošča, ki naj bi je v šestih milijonih izvodov prodal samo v ZDA, zato je realno pričakovati, da je po svetu prodal več kot osem milijonov plošč, čeprav v času, ko so jo izdali, ni bila na vrhu lestvic. Med 14 skladbami na plošči so tudi O Tannenbaum, Little Town of Betlehem, Joy to the World, Silent Night…

Noël Josh Groban, 2007 Tudi ameriški pevec Josh Groban (1981) naj bi prodal okoli osem milijonov izvodov svoje božične plošče Noel, veliko večino v ZDA in Kanadi. Groban je bil še spretnejši od drugih izvajalcev in je ob tem uspešno prodajal tudi film o tem, kako je ploščo posnel. Po desetletju, natančneje leta 2017, pa še deluxe verzijo. Na originalni plošči je 13 skladb, predelanih v rahlo patetične crossover verzije: Silent Night, Little Drummer Boy, I'll Be Home for Christmas, Ave Maria, Angels We Have Heard on High… Nekaj je tudi duetov.

Christmas Mannheim Steamroller, 1984 Ameriška newagevska pop skupina iz Omahe, ki se je spogledovala z mnogimi glasbenimi slogi, tudi z rockom, elektroniko in celo klasiko, je v svoji maniri priredila nekaj božičnih klasik, ki so v njihovi verziji še najbolj podobne glasbenim mašilom. S prvo božično ploščo jim je uspelo predvsem na specifičnem ameriškem trgu osvojiti srca – reci in piši – šestih milijonov kupcev. To jih je tako opogumilo, da so leta 1988 izdali še en, le malce manj uspešen album A Fresh Aire Christmas.

A Christmas Album Barbra Streisand, 1967 Najbolje prodajan album Barbre Streisand (1942) je bil posnet v letih 1966 in 1967 v Londonu ter Los Angelesu. Izšel je, kot je v navadi, oktobra. Na plošči so božične klasike, ki jih Streisandova zapoje v rahlo predelanih, mestoma počasnejših, mestoma pa celo duhovitih verzijah. Skupaj gre za deset skladb, kar osem jih je še istega leta našlo prostor na štirih malih ploščah. Streisandova je samo na domačem trgu prodala več kot pet milijonov izvodov božičnega albuma, zato velja ocena, da jih je bilo prodanih več kot šest milijonov.