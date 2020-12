Naj se reši, kdor se more

Ko to pišem, smo po umrljivosti zaradi koronavirusa prehiteli tudi Španijo. Še Italija, ki bo padla prihodnji teden, in Belgija, pa ne bomo samo jesenski, temveč absolutno največji poraženci covida-19. Bližnje praznovanje božiča in novega leta me navdaja s strahom: množično druženje obeta katastrofo. Omejitve druženja mnogi ne bodo upoštevali, ne samo zaradi želje, da vsaj ob koncu leta za nekaj ur pobegnejo iz kletke, v katero jih zaklepa virus, temveč tudi zaradi vnebovpijoče neutemeljenosti nekaterih ukrepov, kar meče dvom na vse preostale. Oblast pred prazniki nima nikakršnih novih nasvetov, kar dokazuje, da se sploh ne zaveda, da so pred nami najbolj kritični dnevi v dosedanjem poteku epidemije.