Ocena velikega preizkusa odpornosti držav v času pandemije

Od trenutka, ko se je covid-19 pojavil kot globalna grožnja, je bilo jasno, da bo za vse družbe to preizkus njihove moči, odpornosti in sposobnosti odziva. Skoraj leto po začetku te grožnje je čas, da ocenimo, kdo je preizkus prestal in kdo ne.