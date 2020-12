Posegi v ustavne pravice ne smejo biti ne korenček ne palica

Nov dan, nova odločitev vlade, nov odlok ali sklep, nov ukrep, novi pogoji in omejitve za uresničevanje ustavnih pravic in svoboščin. Skorajda vsak dan. Takšno je to leto v življenju nacije. To velja tudi za aplikacijo za pametne telefone, ki naj bo naložena in vklopljena, vklopljena naj bosta tudi Bluetooth in internetna povezava. Zaradi dokaza o naloženi aplikaciji.