Življenje za štirimi stenami in s psihološkimi ogradami

Zaradi covidnih razmer in ukrepov, kot je socialna izolacija, smo se ljudje znašli sredi težke preizkušnje, ki jo vsi doživljamo prvič. Med drugim smo delo iz služb prinesli v svoje domove, na daljavo se šolajo naši otroci. Naši domovi so postali pisarne, šole, bifeji in hkrati telovadnice, torej smo jih morali prilagoditi v arhitekturnem smislu, sami pa se na novo situacijo privaditi še psihološko.