Skrbi britanskega ovčerejca

Doslej so izstop Velike Britanije iz Evropske unije na Otoku večinoma kritizirali gospodarstveniki in intelektualci. Zaradi preigravanja Borisa Johnsona z možnostjo, da se mu do konca leta ne bo uspelo dogovoriti z EU in se bo brexit končal brez sporazuma, pa je zdaj začelo skrbeti mnoge, za katere se na prvi pogled zdi, da se s tem vprašanjem sploh ne ukvarjajo. Thomas Carrick je ovčerejec, ki svojo drobnico pase na hribovitem območju Cumbrie na severozahodu Anglije.