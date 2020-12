Belopolti so bili sprva tudi angeli, ki so jih ljudje običajno obesili na božično drevo, zato je njena mama sama izdelala temnopolte. Več let kasneje, ko je bila Terri-Nichelle že sama mama, je ugotovila, da se je v 40 letih le malo spremenilo. Vsi superjunaki so še vedno belopolti, vse Barbike so belopolte in belopolta je tudi večina otrok v otroških knjigah. Ker je hotela to spremeniti, je ustanovila podjetje Brown Toy Box in začela izdelovati igrače, ki odslikavajo svet, kakršen je v resnici. Družbo, v kateri živijo tako belopolti kot temnopolti. Industrija igrač je namreč v ZDA tržišče, na katerem se letno obrne 27 milijard dolarjev, nekaj manj kot petino tega za igrače potroši temnopolto prebivalstvo. Potencial za igrače, v katerih se prepoznajo tudi temnopolti otroci, je zato ogromen, je prepričana Bradleyjeva, ki pa v svojem projektu ne vidi le posla, temveč ga razume tudi kot instrument, uperjen proti strukturnemu rasizmu v ZDA, ki se začne že v otroških sobah. Svojo pisarno ima v veliki stekleni zgradbi v Atlanti, v njej so doma tudi druga zagonska podjetja, pretežni del jih je v rokah temnopoltih. Glavno mesto ameriške zvezne države Georgia na jugovzhodu ZDA velja za neke vrste »črno prestolnico tehnoloških podjetij«, podobno kot Silicijeva dolina, le da tam temnopoltih podjetnikov skorajda ni mogoče srečati.