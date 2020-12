Ročna zavora na avtobusu smrti

Objava obsežnega gradiva strokovne komisije za preprečevanje širjenja covida-19 pomeni pomemben žebelj v krsto aktualni vladi, ki je pred desetimi meseci pompozno zavzela oder slovenske politike in obljubila odločen boj zoper epidemijo. Predsednik vlade Janez Janša je svojo legitimnost pred slovensko javnostjo in dvomečimi strankami z levice, ki so se po razpadu vlade Marjana Šarca znašle v negotovosti, gradil na predpostavki, da mu bo epidemijo uspelo obvladati. Vendar po desetih mesecih lahko ugotovimo le to, da niso le popolnoma zavozili epidemije, pač pa so hkrati z nespametnimi potezami družbo in državo še bolj vrgli s tečajev, kot je bilo pričakovati.