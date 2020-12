Prvič ga bodo opravljali v ponedeljek, 21. decembra, na voljo pa bo od desete do 17. ure. V naslednjih treh dneh (22., 23., in 24. decembra) ga bodo opravljali od osme do 17. ure. Na uro bo predvidoma mogoče testirati okoli 60 posameznikov, pričakujejo na ministrstvu, ki pri tem sodeluje z Mestno občino Ljubljana.

Posameznik, ki želi na testiranje, mora s sabo prinesti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja, vse podobnosti pa še niso znane. Za vzdrževanje primerne varnostne razdalje med ljudmi bo skrbela ljubljanska civilna zaščita, obstaja pa tudi možnost, da bo pri tem pomagalo mestno redarstvo. Kljub temu na ministrstvu za zdravje udeležencem zaradi preventive priporočajo, da imajo s sabo masko.

Kako se bo množično testiranje nadaljevalo in kje bo na voljo po zaključku ljubljanskega poskusa, pa za zdaj še ni dorečeno.