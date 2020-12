Najhitrejša Slovenka na smučeh Ilka Štuhec je uspešno vstopila v tekmovalno sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na prvi preizkušnji v hitrih disciplinah v novi sezoni, smuku v Val d’Iseru, je zasedla četrto mesto, kar je njena najboljša uvrstitev zadnjih dveh sezon. Mariborčanka se je nazadnje uvrstila med najboljšo peterico januarja lani v Garmisch-Partenkirchnu, v minuli sezoni pa se je med najboljšo deseterico uvrstila le dvakrat, s sedmim mestom v Altenmarktu in šestim na Bavarskem. Ilka Štuhec je z dosežkom potrdila, da ji proga v Val d’Iseru zelo ustreza, saj je pred štirimi leti v Savojskih Alpah v dveh dneh zmagala na smuku in alpski kombinaciji. Lepi priložnosti za nov vrhunski rezultat bo imela že jutri in pojutrišnjem, ko se bodo alpske smučarke pomerile še na enem smuku ter superveleslalomu.

Tridesetletna Štajerka je na prvi tekmi sezone dobila potrditev, da je najboljša drsalka na svetu. V zgornjem delu je dosegla daleč najhitrejši čas. Po nekaj tehničnih zavojih je imela po minuti smučanja drugi čas, do konca pa je nazadovala na četrto mesto. Da je bila s svojim nastopom zelo zadovoljna, je pokazala z visoko dvignjenimi rokami v cilju, ko je sprva dosegla tretji čas. Hitrejši od nje sta bili le Švicarka Corinne Suter, ki je v minuli sezoni osvojila mala kristalna globusa tako v superveleslalomu kot smuku, ter Italijanka Sofia Goggia.

Prvi smuk sezone je zaznamoval hud padec Nicole Schmidhofer. Avstrijka, ki je startala takoj za Ilko Štuhec, se je s startno številko 11 v spodnjem delu proge s hitrostjo okrog 100 km/h zaletela direktno v zaščitno ogrado ter jo prebila. Smuk na progi O.K., kjer je v nedeljo dosegel zgodovinsko zmago Martin Čater, je bil dalj časa prekinjen, nesrečno Avstrijko pa so odpeljali s smučarskimi sanmi. Avstrijski mediji so poročali, da Nicole Schmidhofer nikoli ni izgubila zavesti, da ima poškodovan obraz ter da bo v nadaljevanju dneva opravila preiskave.

Ko je na istem mestu s startno številko 15 padla še lanska skupna zmagovalka svetovnega pokala Federica Brignone, je postalo jasno, da je na progi vse nevarnejša past, strah pa se je naselil v tekmovalke na startu. Do konca preizkušnje je Ilko Štuhec prehitela le še Američanka Breezy Johnson, ki je bila zelo hitra na obeh treningih, saj je dosegla 1. in 2. čas. Prvi smuk sezone je bil večkrat prekinjen tudi v nadaljevanju, preizkušnja pa je trajala skoraj dve uri in pol. Druga Slovenka Maruša Ferk je zasedla 23. mesto ter osvojila smukaške točke po skoraj petih letih. Smučarki iz Blejske Dobrave je do uvrstitve med najboljšo deseterico zmanjkalo šest desetink.