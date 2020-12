Temeljita prenova poslovno-informacijskega okolja

V podjetju Plastika Skaza se soočajo s hitro rastjo poslovanja, ki narekuje širitev v druge države. V želji po boljšem obvladovanju sprememb in povezljivosti ter podatkovni izmenjavi s številnimi dobavitelji ter strankami doma in po svetu so se odločili za temeljito prenovo poslovno-informacijskega okolja. Izbrali so poslovno programsko opremo SAP, ki bo delovala na najsodobnejših strežnikih IBM Power v naprednem podatkovnem centru PRO.Cloud družbe Unistar PRO. Za implementacijo obstoječega informacijskega okolja na platformo SAP S4HANA bo poskrbelo podjetje Itelis, obe družbi pa sta del Skupine Actual I.T., enega največjih sistemskih integratorjev v Sloveniji.

»V podjetju Plastika Skaza se želimo še hitreje odzivati na potrebe strank in trga. Ob načrtovani širitvi poslovanja v druge države potrebujemo informacijsko okolje, ki bo kos vsem trenutnim in prihodnjim izzivom, podatkom ter bo omogočalo hitro uvajanje in prilagajanje poslovnih procesov. Odločili smo se za poslovno programsko opremo SAP, ki ima v naši panogi odlične reference in podporo,« je ob podpisu pogodbe o implementaciji novega poslovno-informacijskega sitema povedal direktor podjetja Plastika Skaza Bart Stegeman.