Več kot tisoč Japoncev je noč s četrtka na petek preživelo v vozilih na avtocesti, kjer so zaradi snežne nevihte ostali ujeti v prometnem zamašku »iz devetega kroga pekla«. Pristojni so sicer že včeraj zjutraj zaprli del avtoceste med Tokiem in Niigato, a je bilo zaradi količine snega to prepozno. Danes je v smeri Tokia v snegu tako še vedno stalo več kot tisoč vozil. Kolona se je na vrhuncu vila kar petnajst kilometrov, nekateri vozniki so na mestu obstali za neverjetnih 40 ur.

Ostali brez hrane in vode

»Sneg je pod seboj pokopaval vozila, bilo me je zelo strah,« je za lokalni NHK povedal eden od voznikov voznik. »Pojedel sem vse prigrizke, trenutno si talim sneg in vodo lovim v plastenko.« Reševalci so voznikom delili prigrizke iz riža, kruh, krekerje, vodo in odeje, dolivali so jim tudi bencin ter postavili prenosna stranišča. A je bilo voznikov preveč, pomoči pa premalo. »Komaj kaj mi je uspelo spati. Skrbelo me je, saj nisem imel nikakršnih informacij o situaciji in morebitnih rešitvah,« pa je potarnal drugi voznik, ki je obtičal v snegu.

Pristojni so voznike opozorili na povišano nevarnost z zastrupitvijo z ogljikovim monoksidom, potem ko so dve osebi s simptomi morali odpeljati v bolnišnico. Močno sneženje, zaradi katerih je na tisoče domov ostalo brez elektrike, je napovedano tudi za prihodnje dni. Na nekaterih delih je sicer v treh dneh zapadlo do dva metra snega.